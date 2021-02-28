Массовая гибель водоплавающих птиц в Дагестане

У дагестанского побережья заливов Каспийского моря зафиксирована массовая гибель птиц. Об этом сообщает Росбалт.

По данным Каспийского природоохранного центра, у берега Астраханского залива и залива Муравейник обнаружены тушки лебедей, селезней, уток, красноголовых нырков, лысух и крякв. Специалисты центра отобрали биоматериал, который доставлен для исследований в лабораторию Института экологии и устойчивого развития ДГУ.

В прокуратуре сообщили, что тоже отобрали пробы и направили на исследование. В ведомстве пообещали дать оценку соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды.