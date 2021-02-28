Генерал Хачатрян требует отменить указ о его увольнении

Генерал-лейтенант Тиран Хачатрян, недавно отправленный в отставку с должности первого заместителя начальника Генштаба, обратился в суд с требованием признать недействительным приказ президента о его увольнении. Об этом сообщается на сайте судебно-правовой информации Datalex, на который ссылается Sputnik Армения.

В качестве третьей стороны привлечены аппарат премьера и Генеральный штаб Вооруженных сил Армении.

Решение об увольнении Хачатряна президент Армен Саркисян принял 24 февраля по предложению премьер-министра Никола Пашиняна. В СМИ сообщалось, что причиной увольнения стала реакция генерал-лейтенанта на заявление Пашиняна о том, что "Искандер" во время боевых действий взорвался на 10%. Издание Yerevan.today обратилось за комментариями к Хачатряну. Он рассмеялся и отметил, что подобные заявления просто несерьезны. После увольнения Хачатряна Генштаб выступил с заявлением, под которым подписалось более 40 высокопоставленных военных и потребовал отставки премьера.