В Челябинске арестован депутат Арман Аракелян

В четверг, 4 марта, силовики задержали депутата Законодательного собрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна. Его опрашивают по делу о коррупции в МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска», а также по уголовному делу, связанному с госконтрактами на дорожное строительство, передает "74 Челябинск Онлайн". Сотрудников муниципального бюджетного учреждения задержали несколькими неделями ранее.

По информации интернет-газеты, задержанные чиновники дали признательные показания. Также они сообщили, что дорожная фирма Армана Аракеляна оказывала им некую помощь. Скорее всего, депутату не будут предъявлены обвинения, и в деле он выступит свидетелем, пишет издание.

В данный момент проходят обыски в офисах компаний, принадлежащих родственникам депутата. Силовики нагрянули в ООО «Стройконтинент» и «Дорстройгрупп», которые находятся на улице Енисейской.

Арман Аракелян стал депутатом Заксобрания от КПРФ осенью 2020 года. Ранее он выдвигался от партии «Единая Россия», но проиграл праймериз, после чего перешел к коммунистам. До этого Арман Аракелян был депутатом Калининского районного совета Челябинска.