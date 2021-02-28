В России снова рост новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 11 385 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число заражений с начала пандемии составляет 4 290 135. Об этом в четверг, 4 марта, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние сутки от коронавируса умерли 475 человек. Число умерших от коронавируса достигло 87 823.

Предыдущие два дня суточная заболеваемость держалась ниже отметки в 11 000 человек.

Заболеваемость коронавирусом в России после нескольких дней спада снова ускорилась — впервые за три дня выявлено больше 11 000 новых заболевших. Суточная смертность оказалась максимальной с 20 февраля, когда зарегистрировали 480 летальных исходов.