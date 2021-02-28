МВД о задержании активиста NİDA

Министерство внутренних дел прокомментировало распространенную в соцсетях информацию о том, что активист оппозиционного движения NİDA Эльмир Аббасов был подвергнут давлению со стороны сотрудников полиции в ходе задержания.

Как заявил Qafqazinfo руководитель пресс-службы МВД Эхсан Захидов, Эльмир Аббасов не подвергался никакому давлению, сотрудники полиции не издевались над ним и не оскорбляли его.

«Его задержание было осуществлено в полном соответствии с требованиями законодательства», - сказал представитель МВД.

Эльмир Аббасов решением суда в административном порядке арестован на 30 суток. Аббасов обвиняется по статье 206 Кодекса об административных проступках (изготовление, приобретение, хранение наркотических средств в количестве для личного потребления без цели сбыта).