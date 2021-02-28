Врачи из Израиля помогли десяткам ветеранов Отечественной войны

По инициативе Фонда YAŞAT и при организационной поддержке посольства Израиля в Азербайджане и Национального офтальмологического центра имени академика Зарифы Алиевой из Израиля в Азербайджан в медико-гуманитарных целях приехала делегация врачей». Об этом журналистам сказал руководитель Фонда Эльвин Гусейнов.

По словам Гусейнова, израильские врачи находятся в Азербайджане уже 5 дней, продолжают обследование и лечение ветеранов Отечественной войны: «За это время израильские врачи обследовали 132 участника войны. 22 из них прооперированы, 28 установили глазные протезы, остальные будут прооперированы в ближайшие дни».

Гусейнов отметил, что делегация в составе восьми врачей приехала в Азербайджан на одну неделю.

Руководитель фонда также сказал, что в Азербайджан приехала и группа врачей из Турции, которые обследовали 154 наших участника войны, и результаты обследования изучаются. Для продолжения обследования и лечения 24 наших участника войны отправлены в Турцию.