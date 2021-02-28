Сегодня министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев принял делегацию во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Раза, находящимся с официальным визитом в нашей стране. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства оборонной промышленности.

Согласно информации, на встрече были обсуждены нынешнее состояние военно-технических отношений между Азербайджаном и Пакистаном, перспективы дальнейшего сотрудничества.

Мадат Гулиев проинформировал гостей, что Министерство оборонной промышленности было создано в 2005 году по личной инициативе президента Ильхама Алиева, достойного преемника Общенационального лидера Гейдара Алиева, для поддержания высокого уровня боевой готовности Вооруженных сил Азербайджана. Подчеркнув, что Пакистан всегда был на стороне нашего народа в справедливой борьбе за восстановление территориальной целостности Азербайджана, министр высоко оценил политическую, моральную поддержку и твердую позицию дружественной страны.

Гости также были проинформированы о материальном и моральном ущербе, нанесенном Азербайджану в результате армянской оккупации. Было отмечено, что оккупация наших земель на протяжении почти 30 лет привела к плачевному состоянию этих регионов, разрушению гражданских и хозяйственных объектов, а также уникальных памятников культуры Азербайджана, главное - изгнанию сотен тысяч азербайджанцев со своих родных мест.

Выразив признательность министру за теплый прием, генерал Надим Раза сказал, что продолжит свои усилия по развитию отношений между Азербайджаном и Пакистаном, подчеркнув, что отношения между двумя странами основаны на дружбе и братстве и станут более взаимовыгодными.

Присутствовавший в составе делегации чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Билал Хайи в своем выступлении выразил уверенность, что Азербайджан и Пакистан объединят усилия для развития сотрудничества в политической и других областях, включая военную, и что эти отношения внесут значительный вклад в дело мира во всем мире.