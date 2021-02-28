Посол Израиля навестил раненых азербайджанских военных
Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик побывал в Национальном офтальмологическом центре имени академика Зарифы Алиевой. Об этом сообщила пресс-служба посольства Израиля.
По словам посла, приехавшие в Азербайджан израильские медики вылечили более 100 участников войны.
«Я поговорил с одним из врачей. Он отметил, что за это время провел здесь больше операций, чем за 6 месяцев в израильских клиниках. Именно это является наглядным подтверждением нашего сотрудничества, нашей дружбы. Мы хотим помочь этим людям восстановить здоровье, вернуть себе уверенность в силах, трудоспособность и жить хорошо, нормально и достойно на родине – в Азербайджане. Считаю, что это признак дружбы между нашими странами. Верю, что эта дружба будет крепнуть в будущем», - сказал израилтский дипломат.