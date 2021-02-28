На месте подрыва чиновника в Агдаме нашли еще три армянские мины

На территории в селе Новрузлу Агдамского района, где вчера подорвался на мине начальник Управления механического орошения Агдамского района Хафиз Азимзаде, найдены еще три противопехотные мины армянского производства. Об этом сообщил журналистам сотрудник Агентства по разминированию территорий Азербайджана Халиг Зульфугаров.

По его словам, на территории района во время поисковых работ были обнаружены и обезврежены 39 противопехотных мин, а также восемь мин TM-62 P2.

Сотрудники Агентства продолжают поисковые работы.