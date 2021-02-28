Минтруда и Конфедерация профсоюзов помогут социально уязвимым группам

Согласно меморандуму, министерство будет предоставлять КПА информацию об уязвимых группах (людях с ограниченными возможностями, малообеспеченных семьях и т. д.), подающих заявку с целью участия в программе самозанятости. Конфедерация будет участвовать в реализации программы, обеспечивая участников активами.

Министерство труда и социальной защиты населения и Конфедерация профсоюзов Азербайджана (КПА) подписали меморандум о сотрудничестве для оказания помощи в организации самозанятости уязвимых групп. Об сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда.

Отбор уязвимых групп для участия в программе из числа зарегистрированных в качестве безработных и лиц, ищущих работу, продвижение услуг и производственных предпочтений в рамках программы, организация тренингов по разработке бизнес-планов, мониторинг выполнения бизнес-планов и т. д. будут осуществляться по следующим направлениям:

1. Для участия в программе КПА выделила 200 тысяч манатов.

2. Будет создана координационная группа, состоящая из представителей Минтруда, КПА и Государственного агентства занятости.

В настоящее время Общественное объединение регионального развития Фонда Гейдара Алиева и местные банки являются одними из тех, кто поддерживает реализацию и расширение программы самозанятости, успешно реализуемой в нашей стране. С этой целью совместно со Всемирным банком реализуется «Проект поддержки занятости». В рамках совместного проекта Министерства труда и социальной защиты населения и Программы развития ООН ведется работа по поддержке 500 инвалидов в открытии собственного дела.