Российского священника обвинили в растлении 53 мальчиков

Расследование по делу о растлении 53 мальчиков настоятелем и звонарем храма в Еврейской автономной области (ЕАО) завершено и направлено в суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

39-летний обвиняемый иеромонах Спиридон (Юрий Абрамов) трудился настоятелем храма святого пророка Илии села Амурзет (Октябрьский район). В ноябре 2019 года жительница ЕАО обратилась в Следственный комитет России (СКР) с просьбой проверить священнослужителя — она подозревала его в растлении мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет.

По итогам обысков силовики обнаружили и изъяли у Абрамова предметы, не предназначенные для богослужений.

У священника был помощник, 26-летний звонарь Сергей Моос: как считает следствие, они вместе совращали детей с 2007 года. На данный момент обвиняемые находятся под стражей, дело передано в суд.