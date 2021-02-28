Синоптики прогнозируют дожди
В пятницу, 5 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, местами пройдут дожди, днем осадки прекратятся, прогнозируется южный ветер, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 4-6 градусов, днем 6-8 градусов тепла.
Атмосферное давление 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 70-80 процентов.
В районах Азербайджана ожидается облачная погода с прояснениями, местами выпадет снег, местами будет туман, будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.
5 марта на Апшероне ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.