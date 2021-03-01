Российский академик сравнил смертность от гриппа и COVID-19

Смертность от коронавируса и гриппа сопоставима и составляет около 17%, заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов, сообщает РИА Новости.

"Какова летальность при гриппе и COVID? Оказалось, что она сопоставима. Это примерно 17%. Данные достаточно свежие, полноценная публикация", - сказал Бойцов на научно-практической конференции "Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19".

Он также отметил, что необходимость лечения в реанимационном отделении интенсивной терапии при гриппе 61%, а при COVID-19 -14%. "И этот факт показывает, что на самом деле здесь "разбавленная" летальность при COVID за счет того, что госпитализируются больные не только тяжелые, как это бывает при гриппе", - пояснил Бойцов.