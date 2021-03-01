Мир Ильхама Алиева, тот образ будущего по следам выступлений президента
Мировые СМИ продолжают освещать пресс-конференцию президента Ильхама Алиева азербайджанским и иностранным журналистам. Как уже неоднократно отмечалось, азербайджанский лидер, наверное, единственный в мире, кто провёл такого рода событие на четырех языках: азербайджанском, русском, английском и турецком.
Концептуальные выступления лидеров, которые за месяц с небольшим могут своими действиями перекраивать систему балансов целого региона, – это просто «праздничный ужин» для аналитика.
Тем более когда речь идет о лидере Азербайджана, обладающем редким для политика талантом в своем выступлении сформировать «образ будущего» и для своей страны, и для её соседей, отношения которых к Баку диаметрально противоположное: от ненависти к настороженности, от доброжелательного внимания до искреннего стремления к стратегическому партнерству.
Кстати, на той пресс-конференции Ильхам Алиев реабилитировал само понятие «стратегическое партнерство», затертое и изрядно затасканное применением совершенно не к месту. Подрос на несколько миллионов долларов товарооборот в двусторонних отношениях – и вот уже трубят об этом самом «стратегическом партнерстве» все кому не лень.
Президент Азербайджана продемонстрировал реальную стратегическую глубину этого понятия: «Турция и Азербайджан — это две братские страны, самые близкие друг к другу. Поэтому современная модель турецкой армии является для нас наиболее приемлемой». Вот такой масштаб подхода к вопросу, вот такая глубина проработки решений. Это не пара протоколов о намерениях, а категорический и однозначный ответ раненым оппонентам о мифологизированном Туране «от моря до моря» и авторам измышлений об утилизации азербайджанского суверенитета. Президент Азербайджана подчеркнул: никогда, во всяком случае в период его правления, в Азербайджане не будут размещены иностранные военные базы.
Это слова сильного и самодостаточного лидера страны, которая теперь будет играть если не в высшей мировой лиге членов Совета Безопасности ООН, то уж точно в первой. Президент Алиев дал понять, что Азербайджан перерос опору на иностранную военную поддержку и готов вести партию на новом, невообразимо более сложном уровне – через формирование новых систем сдержек и противовесов в системе международных и региональных отношений Азербайджана.
И это не только про внешнюю политику — это ещё и новый приоритет военного строительства, кстати, куда более экономный, чем стремление создать что-то свое, оригинальное, впрячь в телегу лебедя, рака и щуку. И уверен, что масштабность и правильность этого решения для экономики Азербайджана стране ещё предстоит оценить через несколько лет.
Как написал мой уважаемый коллега, «И. Алиев – умовыразитель национал-консерватизма». Для нынешнего ультралиберального бомонда, правящего бал в Европе и Америке, это означает автоматическое занесение азербайджанского президента в список махровых реакционеров, не способных улавливать «веяния времени». Глупость, скажу вам, несусветная.
Со своим национал-консерватизмом Ильхам Алиев как раз на пике современных трендов в международных отношениях. «Больше государства» – вот лейтмотив наступающего года. Возвращение национализма, протекционизма и великодержавного соперничества с опорой на силу и борьбой за влияние несколько последних лет было тенденцией – теперь стало мейнстримом. Президент Азербайджана оказался одним из немногих лидеров, кто сумел это уловить, осмыслить и воплотить в свою концепцию реальной политики.
Что привело к парадоксальному на первый взгляд результату – Ильхаму Алиеву удалось то, что на постсоветском пространстве ещё не удавалось практически никому из руководства новых республик. Внешняя политика стала предсказуемой и не зависящей от региональных и мировых катаклизм. Азербайджан – единственная в своем роде страна на постсоветском пространстве, определившая свои внешнеполитические ориентиры и приоритеты. Предсказуемая внешняя политика в её изначальном понимании, когда главной целью этой внешней политики является создание максимально благоприятных внешних условий для развития экономического потенциала страны, а не реализация нездоровых геополитических амбиций.
Такой он – «мир Ильхама Алиева», тот образ будущего, в который президент Азербайджана предлагает идти своей стране и её соседям. Выбор за ними. Но при любых раскладах Баку останется в выигрыше. Просто азербайджанский лидер из тех политиков, которые предлагают справедливый мир всем участникам региональной системы безопасности…