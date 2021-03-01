Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:10

Мировые СМИ продолжают освещать пресс-конференцию президента Ильхама Алиева азербайджанским и иностранным журналистам. Как уже неоднократно отмечалось, азербайджанский лидер, наверное, единственный в мире, кто провёл такого рода событие на четырех языках: азербайджанском, русском, английском и турецком. Концептуальные выступления лидеров, которые за месяц с небольшим могут своими действиями перекраивать систему балансов целого региона, – это просто «праздничный ужин» для аналитика.

Тем более когда речь идет о лидере Азербайджана, обладающем редким для политика талантом в своем выступлении сформировать «образ будущего» и для своей страны, и для её соседей, отношения которых к Баку диаметрально противоположное: от ненависти к настороженности, от доброжелательного внимания до искреннего стремления к стратегическому партнерству. Кстати, на той пресс-конференции Ильхам Алиев реабилитировал само понятие «стратегическое партнерство», затертое и изрядно затасканное применением совершенно не к месту. Подрос на несколько миллионов долларов товарооборот в двусторонних отношениях – и вот уже трубят об этом самом «стратегическом партнерстве» все кому не лень. Президент Азербайджана продемонстрировал реальную стратегическую глубину этого понятия: «Турция и Азербайджан — это две братские страны, самые близкие друг к другу. Поэтому современная модель турецкой армии является для нас наиболее приемлемой». Вот такой масштаб подхода к вопросу, вот такая глубина проработки решений. Это не пара протоколов о намерениях, а категорический и однозначный ответ раненым оппонентам о мифологизированном Туране «от моря до моря» и авторам измышлений об утилизации азербайджанского суверенитета. Президент Азербайджана подчеркнул: никогда, во всяком случае в период его правления, в Азербайджане не будут размещены иностранные военные базы. Это слова сильного и самодостаточного лидера страны, которая теперь будет играть если не в высшей мировой лиге членов Совета Безопасности ООН, то уж точно в первой. Президент Алиев дал понять, что Азербайджан перерос опору на иностранную военную поддержку и готов вести партию на новом, невообразимо более сложном уровне – через формирование новых систем сдержек и противовесов в системе международных и региональных отношений Азербайджана.