Кремль ответил на обвинение США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинение Госдепартамента США о применении химоружия в России. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 4 марта.

Песков напомнил, что Россия полностью выполнила положения Конвенции о запрещении химического оружия. «Россия уже много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории», - сказал он.

В Госдепартаменте США ранее заявили, что Россия получит шанс избежать второго раунда санкций из-за ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) при условии уничтожения всех запасов химического оружия, пишет РБК.

В заявлении Госдепа также говорится, что Москва должна гарантировать, что не использует и не собирается использовать химическое оружие против собственных граждан, а также допустить инспекторов ООН к химическим объектам.