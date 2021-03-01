Эрдоган рассказал о новой турецкой Конституции

Власти Турции нацелены на принятие новой редакции Конституции, которая будет отвечать всем требованиям современности и станет прочным фундаментом дальнейшего развития страны, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщает Anadolu, глава турецкого государства призвал все политические силы и общественные организации Турции, а также органы СМИ и бизнес-круги внести вклад в разработку текста нового Основного закона.

По словам Эрдогана, благодаря серии реформ, реализованных в период правления Партии справедливости и развития, полностью изменился демократический и экономический облик Турции.

Турецкий лидер напомнил, что благодаря активной политике правительства Турция минимизировала ущерб от пандемии коронавирусной инфекции и вошла в число немногих стран, которые завершили 2020 год ростом ВВП.

«Процесс реформ в Турции будет продолжен. Несмотря на успехи правящей партии, мы не намерены останавливаться на достигнутом. Вопрос преобразований никогда не сходил с повестки дня властей», - сказал турецкий президент, добавив, что на будущей неделе будет обнародован новый пакет экономических реформ Турции.