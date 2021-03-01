Супруг Елизаветы II перенес операцию на сердце

Супруг королевы Великобритании - 99-летний принц Филипп - успешно перенес операцию в связи с заболеванием сердца, сообщили британские СМИ со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

"Герцог Эдинбургский накануне (3 марта) успешно перенес операцию в связи с заболеванием сердца в больнице Святого Варфоломея", - говорится в заявлении канцелярии королевского дворца.

В документе отмечается, что "Его Королевское Высочество останется на несколько дней в госпитале для лечения, отдыха и восстановления".

Герцог Эдинбургский в настоящее время проходит лечение в больнице Святого Варфоломея, туда его перевезли 1 марта из больницы короля Эдуарда VII.

Накануне сообщалось, что он идет на поправку. В Букингемском дворце указали, что "врачи продолжат его лечение от инфекции, а также будут проводить проверку и наблюдение за уже существующими проблемами с сердцем".

Супруг Елизаветы II находится в больницах уже больше двух недель, это самый долгий период, на который он когда-либо был госпитализирован.