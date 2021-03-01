Пашинян и Марукян поговорили, но не пришли к согласию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава оппозиционной парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян обсудили возможность проведения досрочных парламентских выборов, однако пока не пришли к согласию. Об этом после встречи с премьером заявил журналистам сам Марукян.

"Мы провели переговоры с Пашиняном. Я предложил рассмотреть вопрос начальника Генштаба ВС после проведения внеочередных выборов. По сути, премьер не связывает эти темы, однако мы связываем. В настоящий момент нет никаких договоренностей, однако консультации продолжаются, страна должна выйти из кризиса, а для этого надо провести досрочные выборы", - приводит ТАСС слова Марукяна.

Пашинян ранее заявлял, что готов идти на досрочные выборы, однако требует, чтобы парламентская оппозиция подписала меморандум о том, что после его отставки она не выдвинет своего кандидата на пост главы армянского кабмина. Таким образом, Пашинян настаивает, чтобы после роспуска парламента он оставался и.о. премьер-министра республики.