Массовая драка в Газахе: есть пострадавшие

В Газахе произошла массовая драка. В Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что сотрудники Газахского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

Согласно сообщению, в Газахский РОП доставили жителей Агстафинского района Тархана Аббасова, Арифа Новрузова и жителей Газахского района Рагима Ахмедли и его отца Ясин Ахмедова с различными видами травм, полученными в результате драки.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели расследование. Было установлено, что инцидент произошел из-за спора по причине незаконного сбора денег между Рагимом Ахмедли, охранником компании «Салоглу» в Газахском районе, и водителями маршрутных и частных такси, останавливающихся на автобусной станции, чтобы взять пассажиров.

Ведется расследование.