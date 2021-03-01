Продолжается вакцинация педагогических и технических кадров, работающих в общеобразовательных учреждениях Баку. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Миноборазования, процесс вакцинации осуществляется в 10 центрах, созданных в общеобразовательных школах столицы.

В центрах создана возможность для вакцинации около 120 учителей с 09:00 до 15:00 ежедневно. Первоначально к вакцинации планируется привлечь около 20 000 педагогических и технических работников в возрасте от 50 лет и старше.

Следует отметить, что в соответствии со «Стратегией вакцинации против заболевания COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы» 3 марта начался процесс вакцинации педагогического и технического персонала общеобразовательных учреждений.