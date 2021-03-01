ВОЗ: в Азербайджан доставят вакцины AstraZeneca

В Азербайджан будет доставлено 432 тыс. доз вакцины AstraZeneca против COVID-19. Об этом на брифинге для прессы заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Региональный советник ВОЗ Сиддхартха Датта отметил, что Азербайджану уже выделены вакцины AstraZeneca, и COVAX распространил информацию об этом 2 марта.

«В Азербайджан будет доставлено 432 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Как я уже сказал, информация об этом уже была распространена и эта страна в ближайшее время закупит вакцину», - отметил он.

Относительно вакцины Pfizer-BionTech С.Датта сказал, что Азербайджан также выразил заинтересованность в этой вакцине: «Но, как вы знаете, эта вакцина имеет определенный лимит. Обязательства и требования Pfizer не позволили включить Азербайджан в список 18 стран, принявших эту вакцину».