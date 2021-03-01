В WhatsApp для компьютеров добавили звонки

Пользователи WhatsApp для компьютеров с Windows и MAC теперь смогут принимать и инициировать голосовые и видеозвонки. Ранее такая возможность у принадлежащего Facebook мессенджера была только в мобильных приложениях.

Бета-тестирование звонков в WhatsApp на десктопах началось в конце прошлого года — значки для звонков появились в приложении у некоторых пользователей. Теперь сервис в течение нескольких дней сделает их доступными всем. Главное ограничение: групповые звонки пока не поддерживаются., пишут Вести.ру.

Общаясь на большом экране, можно лучше видеть собеседника, также новая возможность позволит при желании освободить руки во время звонка. Изображение выводится в отдельном окне, расположенном поверх остальных, и автоматически переворачивается так, чтобы пользователь на экране компьютера, общающийся с пользователем смартфона, видел его "правильно".