Эрдоган: освободив Карабах, Азербайджан открыл в регионе новые возможности

Анкара готова внести вклад в восстановление освобожденных от 30-летней армянской оккупации земель Азербайджана, а также обеспечение безопасности на этих территориях. Как сообщает Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 14-м заседании глав государств и правительств ОЭС, проходящем в формате видеоконференции.

Турецкий лидер отметил, что, освободив свои земли в Карабахе, Азербайджан открыл в регионе новые возможности.

Президент Турции также высказался против антииранских санкций США. Он подчеркнул, что снятие односторонних санкций против Тегерана будет способствовать экономическому процветанию и стабильности в регионе.

Президент Эрдоган подчеркнул значимость заключения торгового соглашения между странами-участницами организации. По его словам, вступление в силу Торгового соглашения ОЭС, которое уже 17 лет не реализуется, отвечает интересам всех государств.