Путин: интернет способен разрушить общество изнутри
Президент России Владимир Путин считает, что интернет должен подчиняться моральным законам, иначе общество будет разрушаться изнутри. Точку зрения по этому вопросу глава российского государства высказал на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
"У нас много было дискуссий по поводу определенных ограничений в интернете, но интернет уже проник во все сферы нашей жизни, и по большому счету он должен все-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем", - отметил российский лидер.
"Иначе это общество будет разрушаться изнутри", - подчеркнул Путин.