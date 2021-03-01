В Украине объявили о начале третьей волны коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал начало в стране третьей волны пандемии COVID-19. "Необходимо констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине", - сказал Шмыгаль журналистам.

Он подчеркнул, что процесс вакцинации в мире займет, как минимум, два года, на протяжении которых необходимо будет сохранять масочный режим. Украинский премьер отметил, что как только большая часть областей перейдет в "красную" зону эпидемиологической опасности, скорее всего, придется возвращаться к введению локдауна.

Премьер также допустил возможность начала четвертой и пятой волны пандемии.