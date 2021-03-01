Ильгар Гусейнов, отдел информации 16:29

Около трех месяцев отделяет нас от завершившейся победой Отечественной войны. Срок на первый взгляд небольшой. Но за этот отрезок времени наше государство наглядно продемонстрировало достаточно высокую гибкость, предприимчивость и подготовленность в сфере исполнения важных социальных проблем в поствоенный период. И это не пустые слова. Семьи ставших шехидами военнослужащих, получившие в ходе войны ранения военные, потерявшие во время боевых действий в результате армянского террора близких и свои дома люди… Уже с первых дней постконфликтного периода был дан старт мерам оперативной поддержки в связи с каждой из этих категорий населения. В этом направлении проведены работы по обеспечению социальных прав семей шехидов и гази (раненных в боях), вопросам их занятости, психологической поддержке.

И если в первые послевоенные дни еще раздавались недовольства или наблюдались конкретные недостатки, то в результате проведенной работы все это уже осталось в прошлом. Это результат гибких шагов и мер социальной поддержки, осуществляемых государством. Достаточно отметить, что в прошлом году Министерство труда и социальной защиты населения обеспечило 11 344 лиц, в том числе 1 648 лиц, получивших инвалидность в связи с войной, 35 тысячами средств реабилитации. Но особенно привлекает внимание другой факт. Министерство, обеспечивающее наших гази социально-психологическими реабилитационными услугами и реабилитационными средствами и в поствоенный период, приступило к обеспечению их высокотехнологичными протезами. И в основе всего этого стоит практика, заложенная по инициативе первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. В рамках проекта «Обеспечение высокотехнологичными протезами солдат и офицеров, раненных в апрельских боях» ставшие инвалидами воины были обеспечены средствами всемирно известных компаний - производителей протезов из Германии, Исландии, Великобритании. А вскоре после этого распоряжением президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Протезно-ортопедическом и реабилитационном центре Минтруда и соцзащиты населения был создан цех по производству высокотехнологичных протезов. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией OTTO BOKK из Германии, являющейся одним из самых известных производителей протезов.

В целом в последние годы в стране создана современная инфраструктура для обеспечения эффективной медико-социальной реабилитации гази. Только за последние два года открыто 11 учреждений реабилитации и социальных услуг, отвечающих современным требованиям. И вслед за этим приступили к программе по обеспечению лиц с инвалидностью высокотехнологичными протезами. И сегодня мы, можно сказать, каждый день слышим об обеспечении высокотехнологичным современным протезом очередного гази. Это показывает, что шаги в направлении эффективных реабилитационных услуг, предпринимаемые в Азербайджане с использованием высокотехнологичных протезов, носят последовательный характер. С декабря прошлого года в стране проводится обеспечение современными протезами. А на сегодняшний день уже 15 наших гази обеспечены 16 современными протезами. И эти цифры продолжают расти. А ведь за каждой такой цифрой стоит конкретный человек, получивший увечья в боях за защиту Родины. Еще вчера эти молодые люди с трудом передвигались с помощью костылей, клюшек, окружающих. А сегодня современные протезы дают им возможность вставать и свободно ходить без костылей, без посторонней помощи. И трудно сказать, какие чувства испытывает человек, наблюдая, какое облегчение испытывают они после долгих ограничений.