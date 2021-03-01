Благодаря Мехрибан Алиевой: карабахские инвалиды получили протезы из Германии, Исландии, Великобритании… наши заметки + фото
Около трех месяцев отделяет нас от завершившейся победой Отечественной войны. Срок на первый взгляд небольшой. Но за этот отрезок времени наше государство наглядно продемонстрировало достаточно высокую гибкость, предприимчивость и подготовленность в сфере исполнения важных социальных проблем в поствоенный период.
И это не пустые слова. Семьи ставших шехидами военнослужащих, получившие в ходе войны ранения военные, потерявшие во время боевых действий в результате армянского террора близких и свои дома люди… Уже с первых дней постконфликтного периода был дан старт мерам оперативной поддержки в связи с каждой из этих категорий населения. В этом направлении проведены работы по обеспечению социальных прав семей шехидов и гази (раненных в боях), вопросам их занятости, психологической поддержке.
И если в первые послевоенные дни еще раздавались недовольства или наблюдались конкретные недостатки, то в результате проведенной работы все это уже осталось в прошлом. Это результат гибких шагов и мер социальной поддержки, осуществляемых государством.
Достаточно отметить, что в прошлом году Министерство труда и социальной защиты населения обеспечило 11 344 лиц, в том числе 1 648 лиц, получивших инвалидность в связи с войной, 35 тысячами средств реабилитации. Но особенно привлекает внимание другой факт. Министерство, обеспечивающее наших гази социально-психологическими реабилитационными услугами и реабилитационными средствами и в поствоенный период, приступило к обеспечению их высокотехнологичными протезами.
И в основе всего этого стоит практика, заложенная по инициативе первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. В рамках проекта «Обеспечение высокотехнологичными протезами солдат и офицеров, раненных в апрельских боях» ставшие инвалидами воины были обеспечены средствами всемирно известных компаний - производителей протезов из Германии, Исландии, Великобритании.
А вскоре после этого распоряжением президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Протезно-ортопедическом и реабилитационном центре Минтруда и соцзащиты населения был создан цех по производству высокотехнологичных протезов. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией OTTO BOKK из Германии, являющейся одним из самых известных производителей протезов.
В целом в последние годы в стране создана современная инфраструктура для обеспечения эффективной медико-социальной реабилитации гази. Только за последние два года открыто 11 учреждений реабилитации и социальных услуг, отвечающих современным требованиям. И вслед за этим приступили к программе по обеспечению лиц с инвалидностью высокотехнологичными протезами.
И сегодня мы, можно сказать, каждый день слышим об обеспечении высокотехнологичным современным протезом очередного гази. Это показывает, что шаги в направлении эффективных реабилитационных услуг, предпринимаемые в Азербайджане с использованием высокотехнологичных протезов, носят последовательный характер. С декабря прошлого года в стране проводится обеспечение современными протезами. А на сегодняшний день уже 15 наших гази обеспечены 16 современными протезами. И эти цифры продолжают расти.
А ведь за каждой такой цифрой стоит конкретный человек, получивший увечья в боях за защиту Родины. Еще вчера эти молодые люди с трудом передвигались с помощью костылей, клюшек, окружающих. А сегодня современные протезы дают им возможность вставать и свободно ходить без костылей, без посторонней помощи. И трудно сказать, какие чувства испытывает человек, наблюдая, какое облегчение испытывают они после долгих ограничений.
А ведь среди них есть и такие, у которых при выходе из дома обе руки были заняты костылями. По этой причине они не могли даже нагнуться, чтобы поцеловать, прижать к себе провожающего отца малыша. Зато все изменилось при обратном возвращении домой. Новые протезы позволяют прижать к груди прибежавшего навстречу родного ребенка.
Кстати, в новом цехе предусмотрено производство протезов на основе стандартов Genium названной немецкой компании, то есть системы производства протезов высокоактивной и функциональной степени. Изготовленные по этой системе протезы дают возможность для полного и более точного регулирования движения на основе «электронного сустава». А следовательно, и для безопасного и уверенного движения. А говорить о высоком удобстве и говорить нечего. Пользователь таким протезом, регулируемым программным обеспечением, получает возможность для удобного движения путем выбора желаемого режима.
Все это показывает, что государство не жалеет сил для того, чтобы поднять на ноги своего раненого гази с ампутированными конечностями. Чтобы он мог продолжить свой жизненный путь. Как в физическом, так и моральном смысле этого слова.