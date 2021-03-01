Lufthansa объявила о рекордных потерях

Как сообщает Дойче велле, чистые убытки в минувшем году составили 6,7 млрд евро, оборот сократился с 36,4 млрд в 2019-м до лишь 13,6 млрд евро в 2020 году, сообщил глава авиаконцерна Карстен Шпор.

Минувший год стал самым сложным за всю историю компании, констатировал Шпор, отметив, что это касается и клиентов, и персонала, и акционеров. Ограничения, введенные с целью сдерживания пандемии, привели к беспрецедентному обвалу спроса на воздушном транспорте, пояснил он.

Как сообщил Шпор, авиакомпании Lufthansa Group в 2020 году сократили предложение на 31 процент, число пассажиров (36,4 млн) составило лишь 25 процентов от показателей 2019 года.

По словам Шпора, его концерн ожидает, что 2021 год тоже будет трудным и приведет к новым потерям, в частности сокращения объема перевозок до 40-50 процентов от уровня докризисного 2019 года. Последствия для авиаконцерна будут долгосрочными - лишь к середине десятилетия Lufthansa планирует вернуться к загрузке на 90 процентов.