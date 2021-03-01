В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 314 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 124 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров в четверг, 4 марта.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались два человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

В Азербайджане выявлено в общей сложности 235 647 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 229 267 человек благополучно прошли лечение, 3 232 пациента клиник скончались. Лечение 3 148 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране проведено 2 627 991 тест на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9 183 - за минувшие сутки.