Хуситы заявили, что ударили по объекту Saudi Aramco

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) утверждает, что сбило нефтяной объект, принадлежащий национальной нефтяной компании Саудовской Аравии - крупнейшему производителю нефти в мире Saudi Aramco в городе Джидда на западе страны. Об этом сообщает Anadolu.

«Объект был сбит точным ударом крылатой ракеты типа Quds-2», - заявил представитель хуситов Яхья Сери на своей странице в соцсети. Он опубликовал спутниковые снимки объекта, похожего на нефтехранилище Saudi Aramco на севере Джидды.

Представитель движения также сообщил о нанесении удара беспилотником по стратегической точке на авиабазе «Король Халид» в районе Хамис Мушайт в Саудовской Аравии.

Власти Саудовской Аравии пока не сделали официального заявления по поводу заявлений хуситов.