Государственный таможенный комитет провел обширную пресс-конференцию, посвященную итогам 2020 года. Рядовое на первый взгляд мероприятие собрало удивительно большое количество журналистов, что в последние месяцы из-за пандемии столь же большая редкость. Впрочем, повышенный интерес СМИ к мероприятию таможенников вполне объясним – Государственный таможенный комитет в последние месяцы подвергается серьезной критике и нападкам в социальных сетях и со стороны «токсичных СМИ». А журналисты знают: если на пресс-конференции присутствует глава Госкомтаможни Сафар Мехтиев, табу снимается - можно задавать любые вопросы. Но обо всем по порядку.

Сафар Мехтиев начал с главного – с победы в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. И осторожно заметил, что и 2020 год был успешным в сфере фискальной политики.

Главный таможенник привел статистические данные по импорту и экспорту Азербайджана, добавив, что каждый второй выступает в ипостаси эксперта, критикуя таможенные органы, не вдаваясь в суть вопроса. Мехтиев представил рецепт «экспертам» - изучить школьный курс математики.

«В 2020 году объем импорта составил 10 миллиардов 730 миллионов долларов. 59 процентов от этого объема составляют товары, освобожденные от импортных пошлин. Сейчас все выступают в роли эксперта. Они говорят, что пошлина составляет 36%. Хотя 26,5% импортируемых товаров облагаются пошлиной в 15%, а еще 8,2% - пошлиной в 5%», - сказал Мехтиев.

Импорт и экспорт разложили по полочкам - по категориям товаров, которые завозят и вывозят из Азербайджана.

Основными товарами в импорте оказались машины и машинное оборудование (23%), продукты питания (15,29%). Больше всего товаров в Азербайджан импортировано из России, Турции и Китая. Самая большая доля в экспорте пришлась на сырую нефть (68%). Более подробная статистика в ближайшее время будет размещена на сайте Госкомтаможни.

Журналисты спросили Сафара Мехтиева о распространенных недавно в социальных сетях слухах, что в Госкомтаможни проводят проверки на предмет недостачи в размере 700 миллионов манатов. Чиновник назвал эти слухи «чьей-то политической игрой».

«Эта информация не соответствует действительности. Правоохранительные органы не проводили проверки в нашем комитете. Говорят о недостаче в 700 миллионов. Это чья-то политическая игра, кто-то хотел остаться на повестке дня. Я предоставил все результаты, если они не видят их – значит слепы. Мы работаем по закону. Что они хотят проверить? Пусть приходят и проверяют.

Мы показали, какие товары освобождены от импортной пошлины. Откуда «эксперты» берут цифру в 8%? Они не знают элементарного сложения и вычитания. Пусть хотя бы посмотрят на наши дифференциальные проценты», - заявил глава Госкомитета.

Еще одним неудобным вопросом для Сафара Мехтиева стали обвинения в адрес Госкомтаможни о задержках с доставкой посылок в Азербайджан и лимите в 300 долларов для физических лиц.