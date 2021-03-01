Глава Госкомтаможни парирует обвинения: «Разговоры о недостаче в 700 миллионов манатов – чья-то политическая игра!» наш спецреп
Государственный таможенный комитет провел обширную пресс-конференцию, посвященную итогам 2020 года. Рядовое на первый взгляд мероприятие собрало удивительно большое количество журналистов, что в последние месяцы из-за пандемии столь же большая редкость. Впрочем, повышенный интерес СМИ к мероприятию таможенников вполне объясним – Государственный таможенный комитет в последние месяцы подвергается серьезной критике и нападкам в социальных сетях и со стороны «токсичных СМИ». А журналисты знают: если на пресс-конференции присутствует глава Госкомтаможни Сафар Мехтиев, табу снимается - можно задавать любые вопросы. Но обо всем по порядку.
Сафар Мехтиев начал с главного – с победы в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. И осторожно заметил, что и 2020 год был успешным в сфере фискальной политики.
Главный таможенник привел статистические данные по импорту и экспорту Азербайджана, добавив, что каждый второй выступает в ипостаси эксперта, критикуя таможенные органы, не вдаваясь в суть вопроса. Мехтиев представил рецепт «экспертам» - изучить школьный курс математики.
«В 2020 году объем импорта составил 10 миллиардов 730 миллионов долларов. 59 процентов от этого объема составляют товары, освобожденные от импортных пошлин. Сейчас все выступают в роли эксперта. Они говорят, что пошлина составляет 36%. Хотя 26,5% импортируемых товаров облагаются пошлиной в 15%, а еще 8,2% - пошлиной в 5%», - сказал Мехтиев.
Импорт и экспорт разложили по полочкам - по категориям товаров, которые завозят и вывозят из Азербайджана.
Основными товарами в импорте оказались машины и машинное оборудование (23%), продукты питания (15,29%). Больше всего товаров в Азербайджан импортировано из России, Турции и Китая. Самая большая доля в экспорте пришлась на сырую нефть (68%). Более подробная статистика в ближайшее время будет размещена на сайте Госкомтаможни.
Журналисты спросили Сафара Мехтиева о распространенных недавно в социальных сетях слухах, что в Госкомтаможни проводят проверки на предмет недостачи в размере 700 миллионов манатов. Чиновник назвал эти слухи «чьей-то политической игрой».
«Эта информация не соответствует действительности. Правоохранительные органы не проводили проверки в нашем комитете. Говорят о недостаче в 700 миллионов. Это чья-то политическая игра, кто-то хотел остаться на повестке дня. Я предоставил все результаты, если они не видят их – значит слепы. Мы работаем по закону. Что они хотят проверить? Пусть приходят и проверяют.
Мы показали, какие товары освобождены от импортной пошлины. Откуда «эксперты» берут цифру в 8%? Они не знают элементарного сложения и вычитания. Пусть хотя бы посмотрят на наши дифференциальные проценты», - заявил глава Госкомитета.
Еще одним неудобным вопросом для Сафара Мехтиева стали обвинения в адрес Госкомтаможни о задержках с доставкой посылок в Азербайджан и лимите в 300 долларов для физических лиц.
Сафар Мехтиев отметил, что оборот компаний-перевозчиков достиг таких объемов, что они просто не успевают сортировать товары.
«Если задержка связана с таможней, то вы увидите это в декларации. Если с этим проблем нет, то это связано с объемами работы этих компаний. 80-85% случаев задержки посылок не связано с нами. Компания просто не успевает сортировать. Они должны сортировать товары на складах, расположенных за рубежом», - сказал он.
Сафар Мехтиев не обошел вниманием и вопрос повышения беспошлинного лимита в 300 долларов в месяц на приобретаемые из-за рубежа по почте товары. И этот вопрос – один из выпущенных критических стрел в сторону Госкомитета. Чиновник сказал, что, согласно статистическим исследованиям, проведенным до принятия решения о внедрении беспошлинного лимита в 300 долларов, общая стоимость 85-87% заказов не превышала указанную сумму.
«Мы неоднократно заявляли, что эти цифры достаточно адекватны в отличие от других стран. Если правительство решит увеличить беспошлинный лимит до 500 долларов или, наоборот, снизить его, то мы исполним эти решения», - сказал глава Госкомитета.
Отвечая критикам по поводу непрозрачной статистики Госкомтаможни, Сафар Мехтиев заявил, что они предложили всем странам применять зеркальную таможенную статистику.
«Сейчас ведутся переговоры с Грузией и Казахстаном. В настоящее время Узбекистан заинтересован в применении зеркальной статистики с Азербайджаном. Мы также знаем причины, по которым многие страны не идут на внедрение зеркальной статистики», - сказал он.
С.Мехтиев отметил, что для проведения зеркальной статистики требуется политическая воля: «Хотелось бы сопоставить нашу зеркальную статистику с Китаем, ОАЭ. В отличие от других, мы готовы применять ее со всеми странами».
На пресс-конференции был поднят вопрос и периодических пробок из грузовых автомобилей на границе с Россией. По словам Сафара Мехтиева, азербайджанская сторона ежедневно проводит таможенно-пограничный осмотр более 500 грузовых и легковых транспортных средств.
«Противоположная сторона проводит осмотр 250 транспортных средств. Строительство и ввод в эксплуатацию этого таможенного поста обеспечат более быстрое перемещение грузов, а также транспортных средств из Ирана в Россию и обратно. После ввода в эксплуатацию этого контрольно-пропускного пункта процессы пересечения границы в северном направлении будут осуществляться более удобным и быстрым способом», - сказал он.
Сафара Мехтива спросили о новом административном здании, которое строит для себя Госкомитет. Ведь строительство государственными учреждениями новых административных зданий – еще один повод для новых обвинений сетевой критики. Но глава Госкомтаможни внес ясность и в этот вопрос.
«Строительство нового административного здания будет финансироваться за счет внебюджетного Фонда. Мы никогда не скрывали доходов этого Фонда. Иногда у нас там собирается 8-10 миллионов. Здание стоимостью 30 миллионов будет финансироваться в течение 2-3 лет из этого Фонда», - сказал Мехтиев.
Отвечая на вопрос, чем вызвана необходимость в строительстве нового здания, Сафар Мехтиев отметил, что нынешнее здание слишком тесное: «Сегодня в здании на площади 10 квадратных метров работают 7-8 сотрудников. Зачастую они выходят на работу в три смены. Несколько управлений и вовсе расположены в других местах. Поэтому есть необходимость в строительстве нового административного здания».