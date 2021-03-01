Названы опасные продукты с большим содержанием соли

«Беда вся не столько в соли из солонки, поскольку ее легко контролировать, основная сложность в продуктах в упаковке», — сказал он.

По его словам, производители в больших количествах используют соль в качестве консерванта и улучшителя вкуса, хотя потребитель может ее даже не чувствовать. Бобровский посоветовал гражданам внимательно изучать количество соли в составе. Он отметил, что иногда такая информация не указывается на упаковке, но ее можно найти в специализированных медицинских изданиях.

Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослому человеку следует употреблять не более пяти граммов соли в день, при этом многие люди значительно превышают эту норму — средний житель страны съедает около 12 граммов в сутки.

Диетолог уточнил, что часто превышение суточной нормы соли увеличивает риск сердечно-сосудистых и других заболеваний, например, гипертонии. «В этом случае можно и нужно сокращать потребление соли, но лучше начать это делать заранее, когда проблем еще нет», — добавил он.