Путин попросил не приписывать ему «этот дворец»

Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить новый реабилитационный досуговый центр на базе конно-спортивного клуба в Ленинградской области, призвав только не приписывать ему этот "дворец".

Как рассказала по видеосвязи на встрече главы государства с участниками акции «Мы вместе» представитель конно-спортивного клуба «Новополье» Анна Лаппе, толчок к достройке центра реабилитации на территории этого клуба был дан после прошлогоднего президентского поручения, возведение объекта уже близко к завершению, передает ТАСС.

Пользуясь случаем, Лаппе, за спиной которой виднелось строящееся здание, пригласила Путина на открытие этого центра, отметив, что он находится всего в 2 км от Стрельны (где расположена петербургская государственная резиденция - Константиновский дворец).

«Выглядит как еще один дворец», - оценил Путин строение, пообещав приехать. «Только мне его не переписывайте, договорились?» - с иронией добавил российский президент.