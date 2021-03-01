Минздрав: Серьезных последствий от вакцинирования в Азербайджане не зафиксировано

«С 8 февраля начался процесс вакцинации лиц старше 65 лет, а с 17 февраля - от 50 лет и старше, - заявила журналистам Сабина Бабазаде. - С 3 марта в соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы» начался процесс вакцинации педагогического и технического персонала общеобразовательных учреждений. Для этого в средних школах Баку открыты 10 пунктов вакцинации».

Сабина Бабазаде напомнила, что на первом этапе был дан старт вакцинации педагогического и технического персонала в общеобразовательных учреждениях Баку. Участие педагогического и технического персонала в процессе вакцинации необходимо для поддержания нормальной среды обучения в условиях пандемии: «Желающие принять участие в процессе вакцинации могут обратиться в поликлинику после регистрации на сайте randevu.its.gov.az. Гражданам, у которых возникают трудности в процессе регистрации, также оказывается необходимая помощь. Гражданин вносится в систему регистрации, позвонив в поликлинику и предоставив свои личные данные медицинскому работнику отдела регистрации. После регистрации гражданину приходит СМС-уведомление о дате и времени двух доз. Отсутствие необходимости в регистрации для второй дозы также облегчает жизнь гражданам».

Член Рабочей группы Минздрава рассказала о недовольствах, которые порой возникают у граждан: «Иногда граждане жалуются, что им приходится стоять в очереди, когда они приходят на вакцинацию. Хочу отметить, что перед вакцинацией человек проходит несколько проверок, также процесс получения информации иногда заставляет граждан ждать. Одна из главных причин возникновения сложностей - обращение незарегистрированных граждан. Процесс их регистрации действительно иногда вызывает затруднения и приводит к ожиданиям. Чтобы облегчить нашу работу, мы просим граждан зарегистрироваться, а их родственников - помочь им в этом процессе».