Президент WADA: «Теперь Азербайджан успешно борется с допингом»

Участники встречи, которая проходила в формате видеоконференции, обсудили проделанную работу для выполнения целей, изложенных в Стратегическом плане WADA на 2020-2024-е годы. Была также подчеркнута важность сотрудничества с Национальными антидопинговыми организациями и другими партнерами.

Директор AMADA проинформировала участников встречи об антидопинговой ситуации в Азербайджане, последних событиях в этой области, проделанной работе по внедрению Антидопингового кодекса, и о проектах, реализуемых AMADA.

Витольд Банька особо отметил эффективную борьбу с допингом в нашей стране.

«С созданием AMADA борьба с допингом в Азербайджане значительно усилилась, - заявил президент WADA. - АМАDА - важный и надежный партнер для Всемирного антидопингового агентства. Мы заинтересованы в инновационных проектах, которые AMADA осуществляет в данный момент».

Руководство Всемирного антидопингового агентства особо выделило такие проекты, как blockchain технологии в антидопинге, сrowdsoursing в сфере науки. Эти проекты Азербайджан внедрил впервые в мире.

Также Банька отметил подход AMADA к менеджменту и проект по гендерному равенству совместно с Советом Европы, напомнив, что Шафаг Гусейнли является руководителем по вопросам гендерного равенства Специального европейского комитета Совета Европы по вопросам Всемирного антидопингового агентства (CAHAMA).