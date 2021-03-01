Президент WADA: «Теперь Азербайджан успешно борется с допингом»
Накануне состоялась встреча президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки, генерального директора этой организации Оливье Нигли и директора Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли.
Участники встречи, которая проходила в формате видеоконференции, обсудили проделанную работу для выполнения целей, изложенных в Стратегическом плане WADA на 2020-2024-е годы. Была также подчеркнута важность сотрудничества с Национальными антидопинговыми организациями и другими партнерами.
Директор AMADA проинформировала участников встречи об антидопинговой ситуации в Азербайджане, последних событиях в этой области, проделанной работе по внедрению Антидопингового кодекса, и о проектах, реализуемых AMADA.
Витольд Банька особо отметил эффективную борьбу с допингом в нашей стране.
«С созданием AMADA борьба с допингом в Азербайджане значительно усилилась, - заявил президент WADA. - АМАDА - важный и надежный партнер для Всемирного антидопингового агентства. Мы заинтересованы в инновационных проектах, которые AMADA осуществляет в данный момент».
Руководство Всемирного антидопингового агентства особо выделило такие проекты, как blockchain технологии в антидопинге, сrowdsoursing в сфере науки. Эти проекты Азербайджан внедрил впервые в мире.
Также Банька отметил подход AMADA к менеджменту и проект по гендерному равенству совместно с Советом Европы, напомнив, что Шафаг Гусейнли является руководителем по вопросам гендерного равенства Специального европейского комитета Совета Европы по вопросам Всемирного антидопингового агентства (CAHAMA).
Еще один вопрос, стоявший на повестке встречи, касался вовлечения спортсменов в антидопинговые процессы. Также обсуждалось привлечение дополнительных финансовых ресурсов для использования в образовании, исследованиях и разработках с целью повышения эффективности WADA, механизмы функционирования Фонда антидопинговой солидарности и т.д.
Кроме этого, состоялся обмен мнениями об особенностях и практическом применении «акта Родченкова», принятого США, а также о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) и его последствиях.
Витольд Банька заявил, что защита целостности в спорте требует эффективного сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами. Он рассказал о последних новостях в деятельности возглавляемой им организации, в том числе о вопросах, связанных с внедрением Всемирного антидопингового кодекса 2021 года.