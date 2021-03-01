Вирус-мутант выявили и в Украине

Британский штамм коронавируса выявлен в украинском городе Ивано-Франковск. Об этом заявил замглавы Минздрава Украины, главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского НАН выявил два мутированных коронавируса с генетическими характеристиками, которые отвечают британскому варианту", - сказал он, отметив, что мутации коронавируса были выявлены в Ивано-Франковске в пробах, которые были взяты две недели назад.

Киев уже официально уведомил об этом Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).