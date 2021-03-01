Мощное землетрясение у берегов Новой Зеландии

Землетрясение было зафиксировано в 13.27 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 238 километрах от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 10 километров.

По последним данным, объявлена угроза цунами. Теперь Агентство по управлению ЧС призвало всех, кто находится на побережье, незамедлительно уйти на возвышенную местность. Это касается тех, кто почувствовал толчки.