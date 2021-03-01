Мощное землетрясение у берегов Новой Зеландии
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
We are assessing whether the M7.3 EAST OF THE NORTH ISLAND NEW ZEALAND earthquake at 2021-03-05 2:27 AM has created a tsunami that could affect New Zealand. We will provide an update as soon as the initial assessment has been completed.— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021
Землетрясение было зафиксировано в 13.27 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 238 километрах от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 10 километров.
По последним данным, объявлена угроза цунами. Теперь Агентство по управлению ЧС призвало всех, кто находится на побережье, незамедлительно уйти на возвышенную местность. Это касается тех, кто почувствовал толчки.