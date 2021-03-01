МИД России посоветовал Евросоюзу сменить обвинительный тон

Для выстраивания продуктивного диалога с Россией, Евросоюзу следует сменить обвинительный тон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

"Мы предлагаем ЕС сменить свой публичный, обвинительный тон. Мы призываем, наконец, начать разговор с фактами на руках, кстати говоря, и по проблемным, а может и в первую очередь по проблемным вопросам. Мы к такому разговору готовы, в том числе в публичной плоскости. У нас есть о чем поговорить. И, конечно, нужно просто отказаться от бессмысленной конфронтационной риторики, перейти к выстраиванию конструктивного диалога с нашей страной на равноправной и взаимовыгодной основе", - сказала Захарова на брифинге.

Апеллируя к позиции ЕС, официальный представитель МИД уточнила, что политизация темы коронавируса, к которой прибегают евростуктуры, продиктована "нечистоплотной конкуренцией и наносит дополнительный ущерб образу, имиджу, реноме самого же Европейского Союза".