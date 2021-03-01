Гендиректор Российского совета по международным отношениям: «Смиренный проситель - Армения, которая обивает кремлевские кабинеты»

Подготовил: Спартак Гасанов, отдел информации 18:40

«Последние события в Армении – это, конечно, ещё не конец света и не гибель армянского государства. Однако острый политический кризис на фоне недавнего военного поражения, усугубленный глубоким расколом армянского общества, ещё не завершившейся пандемией COVID-19 и экономической рецессией, – всё это более, чем серьёзно. Вопрос уже не в том, удержится ли у власти Никола Пашинян, как сложатся отношения между гражданскими властями и военной верхушкой и каким окажется статус Нагорного Карабаха. Вопрос стоит о будущем армянской государственности, и стоит он более драматически, чем когда-либо прежде за тридцать лет постсоветской истории Армении», - пишет в своей статье для российского аналитического журнала «Россия в глобальной политике» Генеральный директор и член Президиума Российского совета по международным отношения Андрей Кортунов. Отметим, что известный российский общественный деятель и политолог А.Кортунов возглавлял институт США и Канады Академии Наук России, преподавал внешнюю политику России в Университетах Майами и Калифорнийском университете. Являлся вице-президентом американского фонда «Евразия». С 2011 года возглавляет Российский совет по международным делам.

По мнению известного политолога, положение Армении усугубляется тем, что либерально-демократическая перспектива развития страны сильно потускнела за последние пару лет. А правление Никола Пашиняна, на которое возлагалось столько надежд, не принесли армянскому обществу ни обещанного процветания, ни хотя бы стабильности: «Это ведёт к росту настроений пессимизма, социальной апатии и цинизма, разочарования в демократических институтах и демократическом пути развития. Не случайно, сегодня в Ереване всё громче звучат призывы передать власть техническому «правительству национального согласия». Некоторые идут ещё дальше, полагая, что неплохо было бы на какое-то время привести к власти военных». Кортунов задается естественным вопросом: «Но есть ли работающая альтернатива либеральному проекту в Армении?» Может Армении стоит свернуть с либерально-демократического пути развития?» Автор выражает уверенность, что с точки зрения традиционной Realpolitik, Армения обречена. У страны с населением около трёх миллионов человек и с территорией меньше Московской области нет ни значительных запасов нефти и газа, как у соседнего Азербайджана, ни плодородных почв, которыми богата соседняя Грузия. Геополитическое положение Армении – удручающее: она даже не имеет общей границы с союзной Россией и находится в окружении враждебного турецко-азербайджанского альянса и, мягко говоря, несколько двусмысленных партнёров в лице Ирана и Грузии. Возвращение в эпоху «до Пашиняна» означало бы, что Армения должна свыкнуться с ролью смиренного просителя, год за годом обивающего пороги в далёких кремлёвских кабинетах.

Кортунов выводит умозаключение - только либерально-демократическая парадигма даёт Армении шанс на будущее: «Первая, самая срочная и самая важна задача состоит даже не в реформе политической системы, а в том, чтобы нащупать новую национальную идею, уведя общества от губительных соблазнов бесконечного ирредентизма. Навязчивые идеи продолжения противостояния с Азербайджаном и возвращения утраченных в прошлом году территорий должны остаться в прошлом. Именно диаспора была и остаётся уникальным и главным сравнительным преимуществом Армении, которым не располагает ни один из её соседей. До настоящего времени диаспора относилась к Армении примерно так же, как успешные молодые горожане иногда относятся к своим старикам-родителям, доживающим век в далёкой умирающей деревне. Денежные переводы (порой весьма щедрые), ностальгические туристические поездки, неизменный «шашлычок под коньячок», декларативная поддержка «армянского дела» – вот, собственно, и всё, что связывает диаспору с исторической родиной мирового армянства». Политолог предупреждает, что в случае отката страны во времена «до Пашиняна» даже этот уровень поддержки сохранить будет чрезвычайно трудно. А превратить Армению в привлекательное инвестиционное направление для немалых финансовых ресурсов диаспоры – вообще невозможно. Нужны принципиально новые приоритеты развития, преобразующие Армению из вечного «бедного родственника» в страну-возможность. В страну, живущую не только своим прошлым, но и своим будущим. Настойчивые поиски таких приоритетов развития, а не химерические сценарии «возвращения Карабаха» должны стать главным предметом общественной дискуссии.