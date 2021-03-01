Служба госохраны Армении переходит в подчинение Пашиняну

Служба государственной охраны при Службе нацбезопасности может быть передана в подчинение непосредственно премьер-министру Армении, сообщает Sputnik-Armenia.

Соответствующие поправки предложены в закон "Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной охране". Законодательные поправки опубликованы на едином портале правовых актов.

"…Планируется предоставить службе государственной охраны статус органа, подчиняющегося премьер-министру, выводя ее из системы органов Службы национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Помимо переподчинения охранной службы, планируется также выделить врача специально для спикера парламента. До сих пор бесплатные медуслуги были предусмотрены только для президента, премьера и членов их семей.