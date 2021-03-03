«Единый посев на едином участке»: альтернативная азербайджанская модель кооперативам

В результате проводимых в Азербайджане в 90-е годы прошлого века аграрных реформ, земли были переданы в частную собственность. В стране на выделенных паевых участках развивались семейные хозяйства и в нынешнее время большая ответственность за развитие сельского хозяйства страны лежит именно на этих хозяйствах. Однако...

В данный момент на портале Информационной системы электронного сельского хозяйства (ИСЭСХ) зарегистрированы более 600 тысяч фермеров. Анализ данных об участках в ИСЭСХ показывает, что площадь земельных участков, находящихся в распоряжении семейных хозяйств, составляет не более 3-5 гектаров. Поэтому в стране преобладают мелкие фермерские хозяйства. Но размеры участков, находящихся в распоряжении мелких фермеров, усложняют не только организацию интенсивного производства, но и оросительную работу. А также иногда невозможен поочередный посев на маленьких паевых участках, в результате чего уровень рентабельности производства снижается.

Проведенный анализ также выявил, что большая часть малых выделенных земель находится на единых участках. А на этих единых массивах фермеры выращивают различные культуры. Это создает много трудностей для получения фермерами максимальной выгоды от аграрной деятельности.

Трудности, с которыми сталкиваются фермеры, имеющие маленькие участки на большой территории, были серьезно проанализированы Министерством сельского хозяйства, и началось претворение в жизнь проекта «Единый посев на едином участке». Этот проект полностью устранит проблемы, с которыми сталкиваются фермеры, имеющие выделенные земельные участки с малой площадью на единых участках. Какие проблемы и каким образом?

«Единый посев на едином участке» - решение проблем с техникой, орошение, потеря части участка и агротехнический уход.

Каждый фермер, у которого есть участок в едином массиве, проводит из канала на свой участок арык. В результате для орошения всего участка необходимо провести несколько арыков, что приводит к потере части участка. По подсчетам проведение арыков на малых участках приводит к потере 10 процентов от площади участка. Но, если фермеры будут сажать на участках в единых массивах одну и ту же культуру, на эти участки будет проведен один единый канал или арык. Это означает возвращение в посевной оборот той части участка, которая отводилась под арык, получение фермерами более 10 процентов утерянного участка.

Выращивание различных культур на соседних участках в любом случае ставит под риск урожайность. Опрыскивание хлопковых участков во время вегетации наносит вред подсолнечным полям, находящимся рядом, или же химическая борьба с сорняками на зерновом участке, отрицательно влияет на бахчевые культуры на соседних участках. Эта проблема будет устранена достижением фермерами согласия на единый посев. При выращивании всеми фермерами одной культуры будет проводиться одинаковый агротехнический уход, и борьба с вредителями не нанесет вред остальным фермерам.

Концепция «Единый посев на едином участке» устранит сложности, связанные с потребностью в технике. При посеве на участке площадью 20 га пяти различных культур во время вспашки, посева, сбора урожая возникает потребность в минимум пяти различных видах техники. На одном и том же участке одному фермеру нужна бывает хлопкоуборочная машина, другому – сенокос, а третьему – кукурузоуборочный комбайн. При выращивании на единых массивах фермерами одной культуры проблема с техникой будет решена. Вспашка, посев, сбор урожая будут осуществляться вовремя и это выгодно фермеру.

Преимущества нового проекта заключаются не только в этом. Это - модель, которая делает возможным рациональное использование водных ресурсов страны, упрощает осуществление поочередного посева, а главное – увеличивает прибыль фермеров.

Расширяемая география проекта - 8 районов, 495 фермеров, 649 гектаров участка

В рамках проекта Министерства сельского хозяйства «Единый посев на едином участке» в течение одного месяца в восьми районах Азербайджана было организовано фермерское сотрудничество по выращиванию одной культуры на едином массиве. По сей день в Агджабединском, Бардинском, Билясуварском, Джалилабадском, Саатлинском, Сабирабадском, Шамкирском районах 495 фермеров пришли к согласию о выращивании на земельном участке одной культуры. В данный момент площадь участков, на которых будет проводиться посев по принципу «Единый посев на едином участке», составляет 649 гектаров. На участках, привлеченных к посеву по принципу «Единый посев на едином участке», предусматривается выращивание хлопка, зерна, клевера, подсолнуха и картофеля. В период весеннего посева ожидается увеличение единых посевных участков и культур, привлеченных к посеву. Министерство рекомендует фермерам учитывать во время выбора агрокультуры специализацию района по виду сельскохозяйственной продукции. Согласно этой рекомендации, фермеры сел Хюсюлю, Гарадолаг, Мехраблы и Шанлик Агджабединского района решили выращивать на единых массивах именно хлопок. В двух селах Шамкира фермеры пришли к согласию выращивать подсолнечник, в Джалилабаде и Товузе – картофель.

Альтернативная азербайджанская модель кооперативам

Подход «Единый посев на едином участке» не является кооперативизацией. Это этап в направлении создания сельскохозяйственных кооперативов. Выращивание одной культуры на единых массивах, создание кооперативов — это все добровольное дело. Фермеры, присоединяющиеся к данному проекту, в будущем сами будут решать создавать кооперативы или нет. По этой причине подход «Единый посев на едином участке» может считаться на данном этапе альтернативной азербайджанской моделью кооперативам. Повышение инициативности фермеров в этом направлении показывает, что модель выбрана верно, и применение этого проекта выгодно как фермерам, так и государству.