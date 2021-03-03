«Народы Азербайджана и Турции, и я уверен, что многие в мире открыто осознают историческую роль президента Эрдогана не только в превращении Турции в один из важнейших центров силы в мире, но и в обеспечении безопасности в регионе. Турция играет очень важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. Я и раньше много говорил, и сейчас еще раз хочу сказать, что сильная Турция означает сильный Азербайджан и сильные все другие союзники», - сказал президент Азербайджана .

«Турция - наш брат. Турция - наш большой союзник. Азербайджанский народ очень доволен тем, что у него есть такой союзник, как Турция», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на заседании в видеоформате Саммита Организации экономического сотрудничества, сообщает АзерТАдж.

«Я хотел бы еще раз выразить признательность моим дорогим братьям, президенту Эрдогану, президенту Ашрафу Гани, премьер-министру Имрану Хану за теплые поздравления по случаю победы и восстановления территориальной целостности Азербайджана», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что во время оккупации Армения умышленно разрушила на оккупированных территориях села и города Азербайджана, все культурные и религиозные памятники.

«Наши мечети стали местами содержания свиней и коров. Фото и видео всего этого есть в интернете. Это враждебность ко всему исламскому миру. Факты преднамеренного уничтожения и оскорбления культурного и религиозного наследия азербайджанского народа были отражены представителями международных медиа. Попытки Армении, которая оскорбляют чувства всех мусульман, расширить свои связи с мусульманскими странами, являются не чем иным, как лицемерием», - сказал президент.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан внес ценный вклад в солидарность между мусульманскими странами.

«Мы с разных международных трибун призывали исламские страны к единству. Азербайджан резко осуждает связывание исламской религии с насилием и терроризмом. Мы должны бороться с исламофобией и продвигать истинные ценности ислама - мир, толерантность и справедливость. В этом смысле мы приветствуем решение Организации исламского сотрудничества объявить 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией по инициативе братского Пакистана», - сказал глава государства.

«Мы думаем о будущем сейчас. Мы начали обсуждать транспортные проекты, которые объединяют многие страны для обеспечения мира и стабильности в регионе. Азербайджан, Турция и Иран демонстрируют единую позицию в отношении реализации транспортных проектов в регионе. Армения также может извлечь выгоду из этого процесса, если будет вести себя нормально», - подчеркнул Ильхам Алиев.