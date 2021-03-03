В Турции разбился военный вертолет: девять погибших
В Турции разбился военный вертолет, есть погибшие и раненые. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
Сообщается, что в результате аварии погибли 9 военнослужащих, еще четверо – получили травмы различной степени тяжести.
Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetlerimize ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiş, helikopterdeki kahraman silah arkadaşlarımızdan 9’unun şehit olduğu, 4’ünün yaralandığı belirlenmiştir.https://t.co/JWXwGALB5a pic.twitter.com/MfCOZEYE9g— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2021