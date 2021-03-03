В Турции разбился военный вертолет: девять погибших

В Турции разбился военный вертолет, есть погибшие и раненые. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Сообщается, что в результате аварии погибли 9 военнослужащих, еще четверо – получили травмы различной степени тяжести.