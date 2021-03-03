В Эстонии начались учения НАТО

Учения НАТО Furious Wolf ("Яростный волк"), в которых участвуют наземные авиационные корректировщики огня совместно с экипажами самолетов НАТО, начались в Эстонии, сообщил в четверг Главный штаб эстонских сил обороны.

Учения Furious Wolf, которые проходят в странах Балтии два раза в год, специально разработаны для интеграции воздушных и наземных операций.

Учения проходят как в Литве, на авиабазе в Шауляе, так и в Эстонии, в военном городке Тапа и окрестностях города Раквере.

"В четверг в Раквере авиационные корректировщики совместно работали с экипажами истребителей ВВС Италии, которые взлетали с авиабазы в Шауляе. На следующей неделе в учениях примут участие истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon, которые базируются на авиабазе Эмари под Таллином", - говорится в сообщении.