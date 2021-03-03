Азербайджан уверенно обыграл Молдову и близок к выходу на Евро-2022

В Баку во Дворце спорта наша команда принимала Молдову и победила со счетом 5:1. В составе сборной Азербайджана отличились Финео де Араужо (7-я минута), Ризван Фарзалиев (14-я), Хади Ахмади (15-я) и дважды Болинья (27-я и 40-я). Единственный мяч у гостей на 26-й минуте провел Сергей Такот.

Напомним, в двух первых матчах Азербайджан победил в Баку Словакию (4:1), а в Афинах – Грецию (3:0). С 9 очками наши футболисты уверенно занимают 1-е место в группе и близки к тому, чтобы уже в следующем туре гарантировать себе путевку на Евро.

Турнирное положение

1.Азербайджан – 9 очков, разница мячей 12-2 (3 матча)

2.Молдова – 4, 8-10 (3)

3.Словакия – 1, 5-8 (2)

4.Греция – 0, 1-6 (2).

Словакия и Греция играют в эти минуты.

Как известно, в Азербайджане в связи с пандемией запрещено проведение спортивных соревнований в закрытом помещении. Но для отборочных игр футзального Евро делается исключение в связи с небольшим количеством прибывающих иностранных спортсменов.

Следующий матч сборная Азербайджана проведет 9 марта против Молдовы в Кишиневе.

Нынешний отборочный турнир впервые проходит в измененном формате. Если раньше участники группы все матчи проводили в одной стране в течение нескольких дней, то сейчас сборные играют как в большом футболе – с разъездами.

Всего на этой стадии 32 команды разделены на восемь групп. Победители групп, а также шесть лучших команд среди занявших 2-е места, напрямую попадут в финальную стадию, которая пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года. Обладатель еще одной путевки на Евро определится по итогам матчей плей-офф, в которых сыграют оставшиеся две команды, занявшие в группах 2-е места.