В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 21-го отделения полиции Насиминского РУП на основе поступившей информации, были задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств жители Баку – ранее судимый Эльвин Исмаилов и Ильхам Искендеров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

В ходе досмотра автомобиля Э.Исмаилова было обнаружено более 300 грамм героина, около 82 грамм метамфетамина, более 3 грамм метадона и электронные весы.

Установлено, что Э.Исмаилов связывался в соцсетях с гражданином одной из зарубежных стран (личность которого пока не установлена) и содействовал ему в доставке наркотических средств в Баку.

Задержанный должен был организовать онлайн-продажу наркотиков в столице.

По данному факту в следственном отделе Насиминского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР.