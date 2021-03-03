Найдены главные жертвы коронавируса

Экономический спад, который спровоцировала пандемия коронавируса, в большей степени повлиял на женщин, чем на мужчин. Об этом свидетельствуют результаты исследования аудиторской сети PwC, передает РБК.

Главными жертвами называют именно женщин, потому что на их долю пришлось большее число сокращений и увольнений, кроме того, женщины были вынуждены чаще уходить с работы, чтобы присматривать за детьми. Исследование базируется на данных из 33 стран Организации экономического сотрудничества и развития. Уровень безработицы среди женщин рос быстрее, чем общий уровень безработицы в период пандемии.

Такую же тенденцию ранее проследил Bloomberg. Агентство указывало, что женщины больше мужчин были заняты в наиболее пострадавших отраслях экономики.