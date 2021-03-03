Азербайджанские СМИ продолжают упорно муссировать информацию о внеочередном съезде правящей партии «Ени Азербайджан». Съезд должен состояться завтра, хотя правительственные источники официально не подтверждают информацию. Однако версию о правдоподобности муссируемой информации подтверждают решения союзнических с «Ени Азербайджан» партий, решивших влиться в состав правящей политической организации. Как известно, председателем партии «Ени Азербайджан» является Ильхам Алиев , а пост первого заместителя занимает первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева .

Одной из таких партий является Партия национального спасения. Как стало известно haqqin.az, партия провела свой 5-й съезд (в режиме онлайн из-за пандемии - ред.) и почтила минутой молчания память шехидов, основателя и первого председателя партии, одного из лидеров национально-освободительного движения, покойного Мохаммеда Хатами Тантэки. Действующий глава партии Вугар Орудж выступил с инициативой роспуска партии и присоединения к рядам правящей партии «Ени Азербайджан».

Аргументируя свое неожиданное предложение, председатель подчеркнул, что «Партия национального спасения, вооруженная идеологическими ценностями и последовательно отстаивающая идею освобождения оккупированных до Второй Карабахской войны земель, поддерживает проведение радикальных реформ в институциональной и управленческой системе».

«Мы добились этой победы благодаря настойчивости, воле президента, жизнями и кровью наших героически павших героев и ветеранов. Благодаря этой победе мы снова утвердились как государство во всем мире. Одержав историческую победу, мы смыли с себя позорное пятно», - сказал Вугар Орудж.

Вугар Орудж добавил, что его партия долгие годы требовала проведения реформ в системе управления. И сегодня в исполнительной, законодательной и судебной власти проводятся глубокие реформы.

По его словам, стратегические цели партии «Ени Азербайджан» и Партии Национального спасения совпадают. Вопрос объединения с ЙАП был поставлен на голосование и принят единогласно.

Ранее о своем решении объединиться с ЙАП объявила партия «Юрддаш». Некоторое время эта партия находилась в оппозиции, а ее лидер бывший депутат Маис Сафарли скончался от коронавируса несколько месяцев назад.

Сообщается, что как минимум еще три партии приняли решение объединиться с ЙАП:

- Партия демократических предпринимателей Азербайджана (председатель Гасым Гасымов),

- Народно-демократическая партия Азербайджана (председатель Рафиг Турабхан),

- Партия сельчан Азербайджана (председатель Мамед Мамедов).

Рафиг Турабхан в интервью местным журналистам подтвердил объединение с партией ЙАП.

«Есть идеи и важные вопросы, требующие своего решения. Решить эти вопросы можно работой на государственном уровне. Поэтому после Отечественной войны наша партия приняла решение объединиться с ЙАП. Я обращусь и к другим партиям. Мы должны объединиться, чтобы сделать государство сильнее», - сказал он, добавив, что получил приглашение на съезд ЙАП.