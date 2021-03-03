Мэр аргентинского города Роке Перес 72-летний Хуан Карлос Гаспарини (Juan Carlos Gasparini) привился от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках. Снимок размещен на его странице в Twitter, пишет Lenta.ru.

«Я принес фотографию, потому что горжусь им. Все говорили, что нас собираются отравить, а они спасают нам жизнь», — сказал он.

Вакцинация российской вакциной «Спутник V» началась в Аргентине в конце декабря, препарат зарегистрировали по ускоренной процедуре.