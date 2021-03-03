В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании в видеоформате Саммита Организации экономического сотрудничества заявил, что Азербайджан успешно освободил оккупированные земли.

«Наш братский Азербайджан славной победой освободил земли, находящиеся под армянской оккупацией, открыл двери новой эры в регионе. После этого наша цель - способствовать формированию безопасности и стабильности в Карабахе, совместно преодолевать последствия 30-летней оккупации. Верю, что и в этом процессе мы, как организация, будем в полной солидарности с Азербайджаном. Мы надеемся, что мирные шаги, которые предпримет и Армения, станут частью региональной стабильности. Я хочу повторить здесь, что мы никогда не принимали и не будем принимать антидемократические вмешательства, ущемляющие волю народа», - сказал президент Турции.

«Конечно, прежде чем дать слово президенту Азербайджанской Республики, моему брату Ильхаму Алиеву, скажу, что действительно произошла 30-летняя оккупация, и находившиеся там миллионы наших азербайджанских братьев, как вы знаете, были изгнаны со своих земель. Они жили вдали от родной земли около 30 лет. К сожалению, Минская группа не смогла добиться каких-либо результатов, и поэтому под руководством Ильхама Алиева наши азербайджанские братья освободили эти земли от оккупации. Сейчас идет подготовительная работа по инфраструктуре, и вскоре на этой территории будут жить настоящие владельцы этих земель», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

После выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева президент Турции заявил: «Мой дорогой брат, большое спасибо за ваши очень ценные мысли и соображения. Вы успешно оставили этот проблемный и болезненный период позади. Мы очень рады видеть, что вы оставили эти дни позади. А сейчас самое время обеспечить возвращение владельцев земель в Нагорном Карабахе в родные края».