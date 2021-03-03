«Просто хочу поехать туда и увидеть эту землю, увидеть могилы. Больше ничего не нужно, ни дома, ни обустройства, ничего. Хочу только увидеть и поцеловать могилы героев. Встать на колени и поцеловать родную землю», - рассказывает в интервью русской службе Би-Би-Си уроженец освобожденного от армянской оккупации Агдамского района.

Во время первой карабахской войны Натика Аллахъярова ранили в ногу, и с тех пор он жил в общежитии для вынужденных переселенцев. Почти три десятка лет он мечтал однажды вернуться домой. Он не был в Агдаме почти 30 лет.

В начале 1990-х годов Агдам был оживленным городом. Но сейчас это огромное поле руин. В 1993 году тут шли ожесточенные бои, - говорится в сюжете.

«Очень волнуюсь, - рассказывает Натик, снимая пустые улицы города-призрак на свой смартфон. – Вернуться через 28 лет на эти земли, которые я не видел, которые потерял. Мои чувства словами не описать. Очень волнуюсь, безмерно рад».

Натик в слезах встает на колени. Целует родную землю. «Я родился и вырос здесь, в деревне Шихбабалы. Даст Бог, государство поможет, вернемся все отстроим заново. Слов не могу найти, нервничаю. Со вчерашнего дня не спал. Не мог приехать, потому что происходило разминирование. Было запрещено приезжать, потому что опасно. Но с божьей помощью и этот день наступил», - рассказывает Натик, который вместе с журналистами попал в родное село спустя 28 лет.

Натик собирает горстями в сумку сырую землю в родном селе. До возвращения будет держать эту землю при себе. Показывает фотографии погибших и раненых в период первой войны друзей, одноклассников и родственников. «Спасибо за этот день!» - Натик не может сдержать слезы.